Sangone Sarr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sangone Sarr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sangone Sarr kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sangone Sarr ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sangone Sarr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sangone Sarr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sangone Sarr

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sangone Sarr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sangone Sarr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sangone Sarr 7 Temmuz 1992 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pape Sangoné Sarr şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sangone Sarr Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SR Management yapmaktadır. Sangone Sarr, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Schaffhausen futbol takımında oynamaktadır. FC Schaffhausen takımına 27 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Sangone Sarr'nin FC Schaffhausen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sangone Sarr Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/papesangonesarr

Sangone Sarrboyu ve yaşı kaç

Sangone Sarr Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sangone Sarr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Sangone Sarr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sangone Sarr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2011 yılında Renaissance

1 Aralık 2012 yılında AS Pikine

8 Şubat 2015 yılında FC Zürich

18 Ocak 2019 yılında Rapperswil-Jona

30 Haziran 2019 yılında FC Zürich

28 Temmuz 2020 yılında FC Schaffhausen

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

27 Ekim 2022 yılında FC Schaffhausen

Sangone Sarr kimdir

Sangone Sarr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sangone Sarr şuan FC Schaffhausen takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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Sangone Sarr nereli

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