Sani Buhari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sani Buhari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sani Buhari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sani Buhari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sani Buhari 10 Ocak 2004 tarihinde Zaria şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sani Buhari Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H.O.L.M. Football Family yapmaktadır. Sani Buhari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Van futbol takımında oynamaktadır. FC Van takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sani Buhari'nin FC Van ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Sani Buhari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sani Buhari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sani Buhari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sani Buhari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2022 yılında FC Van

Sani Buhari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sani Buhari şuan FC Van takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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