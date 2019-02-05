Sani Şener’e Makedonya’dan devlet liyakat nişanı

Makedonya Cumhurbaşkanı Corge İvanov, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve ülkenin kalkınmasına yaptığı katkılardan dolayı TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener'i Devlet Liyakat Nişanı'yla onurlandırdı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Türkiye ve Makedonya arasındaki ikili ilişkilere ve Makedonya'nın kalkınmasına yaptığı katkılardan dolayı Devlet Liyakat Nişanı'na layık görüldü. Şener, Makedonya Cumhurbaşkanı Corge İvanov tarafından Devlet Nişanı'na layık görülen ilk iş insanı oldu.

Nişan, 2009'dan bu yana aralarında diplomatlar, besteciler, akademisyenlerin olduğu 11 kişiye verildi. Başkent Üsküp'te bulunan Makedonya Cumhurbaşkanlığı rezidansında dün düzenlenen törene Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, resmi kurumların temsilcileri, TAV Makedonya yöneticileri katıldı.

Makedonya Cumhurbaşkanı Corge İvanov, törende yaptığı konuşmada "Makedonya ve Türkiye arasında çok sayıda tarihsel, kültürel ve ekonomik bağ bulunuyor. Sınırların kalktığı, bağlantıların ve işbirliklerinin arttığı bu dönemde Makedonya, tanınmamaktan izolasyona ve ambargolara kadar bir dizi engelle karşılaştı. Bu durum 8 Eylül 2011'de büyük ölçüde değişti. O gün Makedonya bağımsızlığının 20. yılını kutlarken Türk şirketi TAV, Makedonya'da yeni bir kapıyı, Üsküp Havalimanı'nı açtı. Ohrid'le birlikte Üsküp Havalimanı bizim Türkiye, Avrupa ve dünyaya açılan kapımız oldu. TAV Havalimanları, her iki havalimanında da yolcu sayılarını artırdı. Direkt uçuşları artırarak diaspora ve yatırımcıların Makedonya'ya erişimi geliştirdi. Ohrid bir kez daha Balkanlar'daki en gözde turizm destinasyonlarından biri haline geldi. Bütün bunlar TAV ve Makedonya Cumhuriyeti arasındaki kamu-özel işbirliğinin ürünüdür. Bu havalimanları sayesinde bugün Türkiye ile ciddi bir ticaret hacmimiz ve ülkemizde çok sayıda Türk yatırımcımız var. Makedonya Türk vatandaşları için, Türkiye de Makedonlar için tercih edilen bir turizm destinasyonu oldu. Dolayısıyla, bugün Makedonya halkı adına Makedonya Devlet Liyakat Nişanı'nı Sani Şener'e takdim etmekten onur duyuyorum. Makedonya ekonomisinin en zor dönemlerinde buraya yatırım yapma cesaretini gösterdi. Bu nişan, ekonominin gelişimine, Makedonya'nın dünyada tanıtımına, Türkiye ile dostane ilişkilerin ve iş birliğinin gelişimine yaptığı katkılara teşekkürümüzün göstergesidir" dedi.

"8 YILDA YOLCU SAYISINI 4 KAT ARTIRDIK"

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener ise "Makedonya devleti tarafından bu nişana layık görülmekten dolayı büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Türkiye ve Makedonya arasında yüzyıllara dayanan köklü tarihsel, ekonomik ve kültürel bağlar bulunuyor. TAV olarak Makedonya'da 2010'da Üsküp ve Ohrid havalimanlarının işletmesini devraldık. 120 milyon euro yatırımla havalimanlarını yeniledik. Geride bıraktığımız sekiz senede yolcu sayısını dört kart artırarak 2,3 milyona ulaştırdık. Biz başladığımızda İstanbul ve Üsküp arasında haftalık uçuş sayısı dörtken bugün 19'a çıktı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 500 milyon dolar seviyelerinde ve Türk şirketlerinin Makedonya'daki 1,2 milyar dolar düzeyinde yatırımı bulunuyor. Bu iş birliğinin çok daha ileri noktalara taşınacağına inanıyorum.TAV olarak iyi bir ülke temsilciği yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği olan başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Sani Şener geçmişte Türk mühendisliğinin uluslararası düzeyde gelişimine katkılarından dolayı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Makina Mühendisliği Fakültesi tarafından, mühendislik dalında TAV'daki görev süresi boyunca Proje ve Risk Yönetimi konusunda başarıları nedeniyle de Amerikan New Hampshire Üniversitesi tarafından işletme dalında onur doktorasına layık görüldü. Şener, 2016 yılında Türkiye ve Fransa arasındaki ikili ilişkilere yaptığı katkılardan dolayı "Legiond'honneur" nişanına ve Gürcistan Devlet Nişanı'na layık görüldü. Uluslararası Havalimanları Konseyi (Airports Council International/ACI) Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi de olan Şener, 2012 yılında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Fransız İş Konseyi Başkanlığı görevine seçildi.

TAV Havalimanları, Üsküp ve Ohrid havalimanlarını 2030 yılına kadar işletme hakkına sahip bulunuyor. 2018'de Üsküp'te 2 milyon 158 bin, Ohrid'de 184 bin yolcuya hizmet verildi.

DHA