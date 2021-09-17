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Saniye Atayman kimdir? Kaç yaşında? | Celal Şengör tokat açıklama videosu

Prof. Dr. Celal Şengör, canlı yayında Saniye isimli bir öğrenciyle yaşadığı anıyı anlattı. Şengör'ün skandal ifadeleri sosyal medyada paylaşıldı. Şengör'e tepkiler gelirken Saniye Atayman merak konusu oldu. Peki Saniye Atayman kimdir? Kaç yaşında? | Celal Şengör tokat açıklama videosu Detaylar haberimizde...

Prof. Dr. Celal Şengör, Saniye adlı bir öğrenciyle yaşadıklarına Zoom canlı yayınında değindi. Şengör'ün sözleri ve anlattığı anı tepki çekti. Bu kapsamda Saniye Atayman kimdir? Kaç yaşında? | Celal Şengör tokat açıklama videosu başlıkları merak edildi. İşte ayrıntılar...

SANİYE ATAYMAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Saniye Güven Neumann, (Saniye Atayman) 1977 yılında dünyaya geldi. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. Ve yine 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Katı Yer Sistem Bilimleri Anabilim Dalı'na yüksek lisans öğrencisi olarak eğitim hayatına devam etti.

CELAL ŞENGÖR TOKAT AÇIKLAMA VİDEOSU

Profesör Doktor Celal Şengör, Zoom yayınında bir öğrencisiyle yaşadığı olaya değindi. 

Geçmişte yaşadığı bir durum üzerine öğrencisine sinirlendiğini ifade eden Şengör, kızgın bir halde öğrencisine tokat attığını ifade etti.

Profesör Doktor Celal Şengör, Saniye adlı öğrencisinin şaşkın bakışlarıyla karşılaştığını söyleyip "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü." ifadelerini kullandı.

Olayın devamını da anlatan Şengör, "Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı." dedi.

Profesör Doktor Celal Şengör'ün sözleri sosyal medyada tepki çekti. Çok sayıda Twitter kullanıcısı Şengör'e yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.

İşte o skandal görüntü:

O paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

"Akademide, cinsiyetçiliğe, tacize izin vermeyeceğiz!

İTÜ akademisyeni Celal Şengör, bir üniversiteli kadını nasıl taciz ettiğini anlattı.

Ne #CelalŞengör ne de bir başka tacizci erkeği akademide barındırmayacağız.
Celal Şengör derhal akademiden def edilsin"

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Prof. Dr. Celal Şengör'den skandal sözler: Kıçına bir tokat attım


"İTÜ akademisyeni  #Celalşengör bir kadını nasıl taciz ettiğini anlatı...
Hiç bir kampüste hiç bir alanda bu kadar rahat olamayacaksınız. 
Size ve sizin gibilere biz kadınlar ve lgbti+'lar olarak  rahat vermeyeceğiz.
@itukadin
 
Yaşasın kadın gücümüz,yaşasın mücadelemiz"

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Prof. Dr. Celal Şengör'den skandal sözler: Kıçına bir tokat attım

"Bir kadın öğrenciyi nasıl taciz ettiğini anlatan Celal Şengör'ü ve ona bu cesareti sağlayanları kampüslerimizden göndereceğiz. 

Akademide cinsiyetçiliğe, tacize, şiddete izin vermeyeceğiz. Tacizci Celal Şengör İTÜ'den gönderilsin."

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Prof. Dr. Celal Şengör'den skandal sözler: Kıçına bir tokat attım

"İTÜ'den de aynı şekilde kıçına tekmeyi basmasını bekliyoruz. Yediği haltı utanmadan anlatan, bundan haz duyan, ahlaktan, terbiyeden yoksun bu insandan aşağı varlığın ve bunun gibilerin eğitimin hiçbir yerinde olmasını istemiyoruz"

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Prof. Dr. Celal Şengör'den skandal sözler: Kıçına bir tokat attım

CELAL ŞENGÖR TWİTTER HESABI

Prof. Dr. Celal Şengör'ün Twitter kullanıcı adı: @sngrcelal'dir. Şengör'ün Twitter'da 15,7  B takipçisi bulunmaktadır.

CELAL ŞENGÖR KİMDİR?

Ali Mehmet Celâl Şengör, akademisyen, jeolog ve bilim insanıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünde görev yapan Şengör, ABD Ulusal Bilimler Akademisi, Amerikan Felsefe Topluluğu ve Rus Bilimler Akademisi üyesidir.

Celal Şengör hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Celal Şengör kimdir?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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