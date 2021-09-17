İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, bir öğrencisine yönelik cinsel tacizini canlı yayında gülerek anlatması tepkiyle karşılandı. Şengör'ün, "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı" ifadelerini kullanmasının ardından Saniye'nin kim olduğu merak edildi. Biz de haberimizde Saniye Güven Neumann kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik...

SANİYE GÜVEN NEUMANN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1977 İstanbul doğumlu olan Saniye Güven Neumann, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Katı Yer Sistem Bilimleri Anabilim Dalı’na yüksek lisans öğrencisi olarak kaydoldu. 2000-2001 yılları arasında yabancı dil hazırlık programına dahil olan Saniye Güven, 2002-2003 yılları arasında dil eğitimine İngiltere’de devam etti.

2003-2006 yılları arasında daha önce İstanbul Üniversitesi Çeviri Anabilim Dalı’nda yüksek lisans derslerini takip ettiği Veysel Atayman’ın teşvikiyle bir yayın kuruluşunda çevirmen olarak çalıştı. 2006 yılında çıkan af yasası ile yüksek lisans eğitimini tamamlamak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi’ne geri döndü. 2007 yılında Celal Şengör danışmanlığı altında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2008 yılında doktora eğitimi için Güney Afrika’daki Witswatersrand Üniversitesi’nin Evolutionary Studies Institute’de (Evrim Çalışmaları Enstitüsü) kaydoldu. Halen aynı enstitüde çalışmalarına devam etmektedir.