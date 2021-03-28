Saniye saniye kameraya yansıdı! Akaryakıt istasyonunda cep telefonu sebebiyle ile yangın

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Meksika’nın Guanajuato eyaletinin Celaya kenti çıkışında bulunan akaryakıt istasyonunda gerçekleşti.

Otomobiline yakıt alan adamın pompayı aracından çıkaracağı sırada elinde bulunan cep telefonunun çalması sonucu araç bir anda alev aldı. Talihsiz adam, alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulurken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken, alevlerin pompaya sıçramaması ile facianın eşiğinden dönüldü. Olay anı ise istasyonda bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

CEP TELEFONU NEDENİYLE YANGIN ÇIKTI

Guanajuato İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yangının çıkış nedeninin cep telefonunun benzin pompalarının yakınında kullanılmasından kaynaklandığı doğrulanırken, araç sahiplerine benzin istasyonlarında cep telefonlarını kullanmamaları çağrısında bulunuldu.

İşte o anlar:

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, akaryakıt istasyonlarında cep telefonu kullanılması durumunda yaydıkları dalganın, ateşe sebebiyet verecek küçük bir kıvılcımın oluşması için yeterli enerjiyi üretebileceğine dikkat çekti.