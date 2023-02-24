Sanjin Brkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sanjin Brkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sanjin Brkic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sanjin Brkic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sanjin Brkic 18 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Sanjin Brkić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sanjin Brkic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sanjin Brkic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Lukavac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Lukavac takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sanjin Brkic'nin FK Radnicki Lukavac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sanjin Brkic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sanjin Brkic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sanjin Brkic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sanjin Brkic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sloboda T U19

9 Ağustos 2022 yılında FK Rad. Lukavac

Sanjin Brkic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sanjin Brkic şuan FK Radnicki Lukavac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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