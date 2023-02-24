Sanjin Lelic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sanjin Lelic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sanjin Lelic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sanjin Lelic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sanjin Lelic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sanjin Lelic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sanjin Lelic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sanjin Lelic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sanjin Lelic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sanjin Lelic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sanjin Lelic 11 Ocak 1997 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Sanjin Lelić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sanjin Lelic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K3 Sportmanagement GmbH yapmaktadır. Sanjin Lelic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK TOSK Tesanj futbol takımında oynamaktadır. NK TOSK Tesanj takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sanjin Lelic'nin NK TOSK Tesanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sanjin Lelic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sanjin Lelic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Sanjin Lelic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sanjin Lelic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Ingolstadt U17

1 Temmuz 2014 yılında Ingolstadt II

17 Şubat 2015 yılında Din. Zagreb U19

24 Şubat 2016 yılında FK Olimpik

23 Ocak 2017 yılında FK Sarajevo

22 Ocak 2019 yılında Celik Zenica

10 Haziran 2019 yılında FK Sarajevo

28 Ağustos 2019 yılında KSV Roeselare

21 Şubat 2020 yılında Rudar Velenje

27 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2021 yılında Bardejov

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

13 Temmuz 2022 yılında TOSK Tesanj

Sanjin Lelic kimdir

Sanjin Lelic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sanjin Lelic şuan NK TOSK Tesanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Sanjin Lelic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

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Sanjin Lelic nereli

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