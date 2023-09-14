SANKO “AP Okulu” oldu

Sanko Okulları, ABD merkezli "College Board" kurumundan aldığı bir yetkilendirmeyle dünya çapında tanınırlığı olan "AP Okulu" oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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SANKO “AP Okulu” oldu

Sanko Okulları, ABD merkezli "College Board" kurumundan aldığı bir yetkilendirmeyle dünya çapında tanınırlığı olan "AP Okulu" oldu. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Asyalı, "Öğrencilerimiz bundan böyle uluslararası arenada daha etkin olacak" dedi.

Türkiye'de ve dünyada binlerce üniversitenin referans kabul ettiği AP (Advanced Placement) müfredatı artık Özel Sanko Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinin programında. Bu çerçevesinde öğrencilerine AP dersleri sunma ve AP sınavları düzenleme yetkisini elde eden SANKO Okulları, 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibarıyla Computer Science A, Physics 1, Calculus BC, Chemistry, Biology ve Psychology programlarını hayata geçiriyor.

Yaklaşık bir buçuk yıldır proje üzerinde yoğun bir çalışma programı sürdürdüklerini belirten SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, şunları kaydetti: "Uzman bir kadro ve danışmanlarla, yoğun emek vererek hazırlandığımız bu akreditasyon öğrencilerimizi dünyanın en iyileri klasmanına taşıyacak ve uluslararası enstrümanlarla gençlerimizi daha da kıymetli bir dünya vatandaşı haline dönüştürecek. Unutmamalıyız ki bu başarı sadece okulumuzu değil, Gaziantep'i ve tüm ülkemizi taçlandırıyor. Evlatlarına inanan ve her zaman onların daha iyisine layık olduğunu düşünen SANKO Okulları olarak gençlerimize açabildiğimiz bu önemli kapı nedeniyle gururumuz ve sevincimiz çok büyük."

AP programı

Dünyanın en önemli uluslararası lise eğitim programlarından biri olan ve 1955'ten beri uygulanan AP programları dünya genelinde 60'tan çok ülkede 6000'den fazla kurum tarafından öğrencilere sunuluyor.

Lise öğrencilerine üniversite seviyesinde dersler alma ve üniversite seviyesinde sınavlara girme hakkı tanıyan bu programa dahil olan öğrenciler yurt dışı üniversite başvurularında öne çıkarak daha kolay kabul alıyor; başta ABD, Kanada ve İngiltere olmak üzere yurt dışındaki binlerce üniversitede, lisede aldıkları AP derslerinden muafiyet elde ediyorlar.

Öğrencilerin üst düzey eleştirel ve analitik düşünme becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayan AP derslerini başarıyla tamamlamış öğrencilere pek çok dünya üniversitesi ders kredisi, ders muafiyeti ve burs olanakları sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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