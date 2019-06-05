Sanko Holding İSO'nun 500 büyük şirketi arasında

GAZİANTEP (AA) - Sanko Holding bünyesindeki 4 şirketin İstanbul Sanayi Odasının (İSO) Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 araştırmasında yer aldığı açıklandı.

Sanko Holdingden yapılan yazılı açıklamada, Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ, Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret AŞ ve Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Türkiye'nin 500 Büyük Şirketi listesine girdiği belirtildi.

Araştırmanın 2017 yılı üretimden net satışlar baz alınarak yapıldığı belirtilen açıklamada, "Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ 96'ncı, Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ 217'nci, Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret AŞ 226'ncı, Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ise 413'üncü sırada bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA