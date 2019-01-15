SANKO okulları coğrafya olimpiyatları sınavına ev sahipliği yaptı

SANKO okulları 16'ncı Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları Sınavına "Bölge Temsilcisi" olarak ev sahipliği yaptı.

Gaziantep, Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere 5 merkezde düzenlenen İgeo 2019 Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları Türkiye Seçmeleri birinci basamak sınavında çoktan seçmeli 100 soru soruldu.

Gaziantep'te SANKO okullarının ev sahipliği yaptığı Coğrafya Olimpiyatlarına Gaziantep'in yanı sıra, Adana, Tarsus ve Mersin'den toplam 42 öğrenci katıldı.

Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı Türkiye Seçmeleri ikinci ve üçüncü basamak sınavı 17 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek. İkinci Basamak sınavı İngilizce Multimedya Sınavı olup, çoktan seçmeli 40 soru dijital ortamda yanıtlanacak. Bu sınavda en başarılı olan öğrencilerin yüzde otuzu Üçüncü Basamak sınavına girebilecek.

Üçüncü Basamak sınavında "Arazi Çalışması" ve "İngilizce Arazi Çalışması" sınavlarını geçen en başarılı 8 öğrenci 30 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde Çin'de yapılacak olan "iGeo 2019 Hong Kong, Çin Halk Cumhuriyeti" 16'ncı Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek.

Kaynak: İHA