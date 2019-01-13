SANKO Okulları Yıldız Erkek Basketbol Takımı il ikincisi oldu Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yıldız Erkekler İl Birinciliğinde, SANKO Okulları Yıldız Erkek Basketbol Takımı il ikincisi oldu.

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