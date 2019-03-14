Sanko Okulları Yıldız Erkek Tenis takımı il ikincisi oldu Okul Sporları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yıldız Erkekler Tenis İl Şampiyonası"nda SANKO Okulları Yıldız Erkek Tenis Takımı il ikincisi oldu.

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