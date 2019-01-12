SANKO Park’tan gazetecilere özel ödüllü tavla turnuvası

Gaziantep'te alışverişin ve eğlencenin vazgeçilmez adresi olan Sanko Park'ta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen geleneksel 3'üncü tavla turnuvasında, Yeni Çizgi Gazetesi'nden Güven Sert, Telgraf Gazetesi'nden Okan Çelik ve Ekspres Gazetesi'nden Mehmet Ankay ilk üç sırayı aldı.

Sanko Park Eğitim Salonunda düzenlenen turnuvaya, 25 gazeteden 34 gazeteci katıldı. Eleme yöntemi ile beş oyun üzerinden gerçekleştirilen turnuvada, üç sayıyı alan sonraki tura kaldı. Tüm katılımcılara birer tavlanın yanı sıra, birinciye bin 500 TL, ikinciye bin TL ve üçüncüye 750 TL yüklü para kart hediye edildi. Para kartlar ile Sanko Park'ta bulunan mağazalardan alışveriş yapılabilecek.

Sanko Park AVM Müdürü Niyazi Büyükaksu, turnuvaya katılımından dolayı gazetecilere teşekkür ederek, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Turnuva sonrasında gazeteciler Sanko Park yönetimine ve turnuvayı düzenleyenlere teşekkür ederek turnuvanın devam etmesini temenni etti.

SANKO Park

Gaziantep'te 2009'da hizmete giren ve bölgenin "yaşam alanı" haline gelen Sanko Park, zengin marka karmasıyla kaliteyi arayan ziyaretçilerini ferah bir ortamda buluşturuyor.

"Gaziantep'in alışveriş merkezi" olan Sanko Park, kent merkezinde, 140 bin metrekare inşaat alanı ve 55 bin 520 metrekare kiralanabilir alanda hizmet sunuyor. Aylık 1 milyona yakın

Sanko Park, sinemaseverleri Avşar Sinemaları'nın bin 144 kişilik 10 salonunda ağırlıyor. Gaziantep'te en büyük oyun alanına sahip olan Play Park 4 bin 270 m ile Sanko Park'ta çocukların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Gaziantep'in "tam kalbinde" bulunan Sanko Park'a, bu avantajı nedeniyle kentin her semtinden çok kolay ulaşılabiliyor. Sanko Park Alışveriş Merkezi, haftanın 7 günü 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Kaynak: İHA