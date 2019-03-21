SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden etkinlik

SANKO Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yönelik mesleki bilgi ve deneyimleri arttıracak eğitimler düzenlemeye devam ediyor.

Stil Sahibi Sofraların ve Aver Gıda'nın Kurucusu, BESTYLE Magazine de Foodand Design Editörü İrem Ekin Avcı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Laboratuvarı'nda "Dünya Mutfakları Sentezi" ve "Glütensiz Gıdalar Atölyesi" konulu çalıştaylar düzenledi.

İrem Ekin Avcı "Dünya Mutfakları Sentezi" konulu çalıştayda, Fas Mutfağı Merguessosis yapımı, taze İtalyan makarnası yapımı (Vermicelli, rigatonitypes), Fransız baget ekmeği yapımı (Bruschetta sunumu ile) ve balkabaklıVolAuVent yapım aşamalarını uygulamalı olarak öğrencilere aktardı.

Avcı, "Bir diyetisyenin doğru beslenmeye yönlendirebilmesi için öncelikle doğru reçeteyi geliştirebilmesi gerekir. Bu nedenlemutfağa da hâkim olmalıdır" dedi.

Bu bakış açısı ile öğrencilerle birlikte mutfağa girdiklerini belirten Avcı, "Dünyaca bilinen tarifleri, ülkemizden tedarik ettiğimiz ürünler ile mutfağımızda hazırladık. Mevcut reçeteleri daha sağlıklı ve uygulanabilir hale getirdik" diye konuştu.

Glütensiz gıdalar atölyesi

Avcı, Glütensiz Gıdalar Atölyesi çalıştayında ise öğrencilerle birlikte ıspanak ve glütensiz peynir, kiş, dev grissini çubukları (baharatlı), taze İtalyan makarnası ve truff pasta yapımı gerçekleştirdi.

Glütensiz beslenmek zorunda kalan hastaların alerjik reaksiyonlarını tetiklemeden tüketebilecekleri reçeteler hazırladıklarını anlatan Avcı, "Öğrencilerimiz, alternatif tarif geliştirebilmeleri adına birçok hammaddeyle çalışma fırsatı buldu. Kitaplarda yazan, mutfaklarda daha az kullanılan besin kaynaklarını çalıştayda deneyimleyerek, paketlenmiş gıdaya alternatif tarif sunabileceklerini deneyimlediler" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin, Çölyak hastalığında paketlenmiş glütensiz unların bile bulguları değiştireceği gerçeği üzerine unları işlemeyi öğrendiklerine vurgu yapan Avcı, mutfak atölyesinde 12 çeşit un ile geliştirilmiş glütensiz tarifler yaptıklarını, unların genel yapısını tanıdıklarını ve bakliyattan un nasıl yapılır konusuna değindiklerini söyledi.

Çalıştayın sonunda öğrencilerin glütensiz beslenmenin temelini oluşturan tahıl grubu ile farklı tarifler gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Avcı, geleceğin diyetisyenleri ile mesleki yeterlilikleri açısından glütensiz mutfak deneyimi yaşamaktan duyduğu memnuniyeti sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA