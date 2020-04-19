SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı’dan 23 Nisan mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Bağımsızlık mücadelemizin en önemli dayanaklarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılında büyük bir gurur ve onur yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, hiçbir milletin bağımsızlığından ödün vermeyeceğini belirterek, "Özellikle geçmişi bağımsızlık uğruna verdiği savaşlarda kazandığı şanlı zaferle dolu Türk Milleti için "Ya istiklal ya ölüm" dışında bir seçenek olmamıştır. Bugün 100'üncü yılını gurur, onur ve mutlulukla kutlamaya hazırlandığımız Büyük Millet Meclisimizin açılışının, ülkemizi bölmek isteyen iç ve dış düşmanlara karşı bağımsızlığımızın coşkusunu yaşarken, bu vatan uğruna her yaştan insanımızın canını vermekten çekinmediğini de unutmamalıyız" dedi. "Gün, birlik günüdür" ifadelerine yer veren Dağlı'nın mesajında, "Vatan toprağımız üzerinde birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşamamızın en önemli kaynağı Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, "Özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir." Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Geleceğimizin en büyük teminatı olan, çağdaş Türkiye'yi bilim ve aklın yoluyla şekillendirecek, bu değerli mirasa sahip çıkacak çocuklarımızı aynı bilinç ve inançla yetiştirmek ise hepimizin en önemli görevidir. Büyük Önderimiz gibi bizler de yarının bireyleri olan bugünün çocuklarına güveniyor, onların yetişmelerinde pay sahibi olabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlığımız için canlarını vermekten çekinmeyen şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" denildi.

Kaynak: İHA