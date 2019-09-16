SANKO Üniversitesi yeni öğrencilerle yeni akademik yılına başladı

Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik Bölümlerinde lisans eğitimi veren SANKO Üniversitesi, geçmiş yıllarda olduğu gibi başarılı bir akademik dönem geçirmeyi hedefliyor.

Genç bir üniversite olan ve geçtiğimiz yıl ikinci mezunlarını veren SANKO Üniversitesi başarıları ve belirlediği hedefleri gerçekleştirerek büyümesini sürdürüyor. Dinamik, üretken ve deneyimli akademik kadrosuyla tercih edilen SANKO Üniversitesi düzenlediği ulusal ve uluslararası kongrelerle öğrencilerine günceli ilk yıllarından itibaren deneyimleme ve takip etme şansı sunuyor. Yurt dışından gelen ve adını alanında dünyaya duyuran hocalarla, öğrenciler birebir çalışma fırsatı buluyor. Bunların yanında akademik kadroya her geçen gün yeni ve başarılı isimler de ekleniyor. Teknik alt yapı ve laboratuvarları çağımızın gerektirdiği en iyi cihaz ve malzemelerle donatılan SANKO Üniversitesi, lisansüstü ve doktora programlarıyla da öğrencilerini mezuniyet sonrasında gerçekleştirmek istedikleri akademik kariyer konusunda da yalnız bırakmıyor. Sadece bölgemizde değil, ülkemizde de bilinen ve tercih edilen bir üniversite olan SANKO Üniversitesi konusunda uzman akademik ve idari kadrosuyla altıncı yılında A Plus bir üniversite olarak öğrencileriyle yeni akademik yılda da oluşturduğu aile ortamında eğitim veriyor.

Kaynak: İHA