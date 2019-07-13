SANKO Üniversitesi’nde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliği

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada hainlerce gerçekleştirilmek istenilen darbe girişiminin birlik, beraberlik, kardeşlik içinde yaşamanın ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından önem taşıdığını söyledi.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Darbe girişimi gecesi tüm dünya bir kez daha Türk Milleti'nin, asil kanlarıyla suladığı bu vatan toprağının bir karışını bile teslim etmeyeceğini gördü" dedi.

"En büyük ortak paydamız olan vatanımız ve birliğimiz söz konusu olduğunda canımız pahasına her şeyi göze almaktan çekinmeyen bir ulusun evlatlarıyız" diyen Prof. Dr. Dağlı, "Darbe girişimi gecesi tüm dünya bir kez daha Türk Milleti'nin asil kanlarıyla suladığı bu vatan toprağının bir karışını bile teslim etmeyeceğini gördü. Bu hain gecede milletimiz devletimizle iş birliği içerisinde demokrasimizi kimsenin insafına bırakmadı ve bırakmayacak da. Demokrasi şehitlerimiz ve gazilerimiz tarihin şerefli sayfalarına adlarını yazdırarak ölümsüzleştiler. Allah vatanımıza ve milletimize birlik ve dirlik versin. 15 Temmuz 2016 tarihimize kara bir leke olarak geçen bu gecede canlarını veren şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Vatanımızın bütünlüğüne yönelik şiddetin ve terörün her türlüsüne karşı çıkıyoruz. SANKO Üniversitesi olarak bu bilinçle hedeflerimize ulaşmak için yol almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nda yer alan "Bastığın yerleri "toprak" diyerek geçme, tanı, Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı" dizelerine de yer veren Prof. Dr. Dağlı, Türk milletinin şanlı geçmişini unutmayacağını, geleceğini kimsenin manda ve himayesinin altına teslim etmeyeceğini sözlerine ekledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, akademik ve idari kadronun katılımı ile düzenlenen tören Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü filminin izlenmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA