“Sankolu olmak için hala şansınız var”

SANKO Üniversitesi, yeni öğrencilerinin katılımıyla her yıl daha da büyüyen bir aile olarak, sınırlarını genişletiyor.

Gerek Gaziantep gerekse bölgede başarılarıyla adından söz ettiren SANKO Üniversitesi öğrencisi olmak için kesin tarihi önümüzdeki hafta belirlenecek olan ek yerleştirmede de öğrencilerin şansı devam ediyor.

Lisans bölümlerinden herhangi birine tercih döneminde yerleşemeyen öğrenci adayları, ek yerleştirme döneminde bu fırsatı bir şansa çevirerek SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde eğitim alabilmek için tercih yapabilecekler.

SANKOlu olmak için hala şansı olan öğrenciler, üniversite ve bölümler hakkında detaylı bilgi almak ve uygulamaları bizzat yerinde görmek amacıyla üniversiteyi gezebilir ya da web sayfasını ziyaret edebilirler.

Tüm aday öğrenciler için bilim, eğitim ve sağlık hizmetinde SANKO fark oluşturmaya devam ediyor.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor.

Kaynak: İHA