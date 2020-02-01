SANKON, Türkiye ile Burkina Faso arasındaki ekonomik çalışmaları süredürecek

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, SANKON'un, Türkiye ile Burkina Faso arasındaki ekonomik çalışmalara bundan sonra ki süreçte de büyük bir kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.

Başkan Cevahiroglu, Burkina Faso Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Cevahiroğlu ve beraberindeki heyeti Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Issa Boro karşıladı. Ziyarette konuşan Başkan Cevahiroğlu, Türkiye ile Burkina Faso arasındaki ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilere değindi. Başkan Cevahiroglu "SANKON yönetim kurulu olarak Türkiye ile Burkina Faso arasındaki ilişkilerimizi çok önemsiyoruz ve 2017 yılında SANKON Yönetim Kurulu olarak Burkina Faso Cumhuriyetine bir ziyaret gerçekleştirdik. Burkina Faso iş dünyasıyla iş birliği protokolleri yaptık SANKON, Türkiye ile Burkina Faso arasındaki ekonomik çalışmalar yapmaya bundan sonra da büyük bir kararlılıkla devam edecektir" dedi.

"Çalışmalarınızı biliyor ve destekliyoruz"

Ziyarette konuşan Boro ise SANKON heyetine Burkina Faso Cumhuriyeti yatırım olanaklarından bahsederek Türk şirketlerinin Burkina Faso Cumhuriyetine yatırım yapmalarında büyük memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Boro, "SANKON Genel Başkanı sıfatıyla büyükelçiliğimize yapmış olduğunuz ziyaret için çok teşekkür ederim. Burkina Faso Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği olarak SANKON kuruluşunun ülkemizde ve Afrika kıtasında bulunan devletlerde ki çalışmalarını biliyor ve destekliyoruz" dedi.

Büyükelçilikte yapılan görüşmede ticaret müsteşarı ve diplomatlar da hazır bulundu.

Ziyarette Başkan Cevahiroğlu'na genel başkan sektör danışmanları da eşlik etti.

Kaynak: İHA