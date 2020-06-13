SANKON yönetimi Pakistan Büyükelçiliği ile bir araya geldi.

Sanayici İş adamları ve İş kadınları Konfederasyonu (SANKON) Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Pakistan Büyükelçilik Müsteşarı Muhammad Arshad Jan Pathan,enerji ve müteahhitlik alanlarında yardıma ihtiyaç duyduklarını ve iki ülke arasında ticari ilişkilerin gelişmesi açısından SANKON şirketlerinin yatırım yapması için her türlü kolaylığın sağlanacağını belirtti.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfedarasyonu (SANKON) Yönetim Kurulu ile Pakistan Büyükelçilik Müsteşarı Muhammad Arshad Jan Pathan bir araya geldi. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin konuşulduğu programda Büyükelçilik Müsteşarı Muhammad Arshad Jan Pathan enerji ve müteahhitlik alanlarında yardıma ihtiyaç duyduklarını ve SANKON şirketlerinin yatırım yapması için her türlü kolaylığın sağlanacağını belirtti. Türkiye ve Pakistan'ın iki kardeş ülke olduğunu ifade eden Büyükelçilik Müsteşarı, "Kardeşlik bağlarının ticaretle de sağlamlaştırılabilecek. Ticari ilişkilerin gelişmesi yönünde her türlü adımın atılacak ve bunu destekleyeceğiz" dedi.

"Pakistan - Türkiye iki baş bir gövde gibidir"

İki dost ve kardeş ülkenin gönül bağının çok güçlü olduğunu ifade eden SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu "1 milyar dolarlık ticaret hacminin iki ülkenin potansiyelini düşünüldüğünde çok küçük bir rakam bunun büyük bir hızla yükseltilmesi gerekiyor. Bunun içinde SANKON'a bağlı şirketlerin altyapı üst yapı ulaşım enerji müteahhitlik ve daha birçok alanda Pakistan'a hizmet edecek. Pakistan - Türkiye iki baş bir gövde gibidir, dostluğumuz ve kardeşliğimiz tarihin derinliklerine dayanır. Pakistan bugüne kadar maddi ve manevi anlamda sürekli yanımızda oldu Türk halkı ve SANKON Şirketleri de her zaman Pakistan'ın ve Pakistan halkının yanında olacaktır. Sayın müsteşarım; SANKON ailesi olarak şahsınızda Pakistan halkına sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Proaktif ve dinamik bir yapıya sahip olan şirketlerimiz Pakistan'ın gelişmesi ve refahı için her türlü fedakârlığı gösterecektir. Genel merkezimize ziyaretiniz bizi ziyadesiyle çok memnun etti. Buradan Pakistan halkının manevi lideri kurucusu Pakistan halkının ulu önderi Muhammet Ali Cinnah'ı ve milli şairimiz Muhammed İkbal'i saygı ve rahmetle anıyorum. Sizin değerleriniz bizim değerlerimizdir. Bu anlayış içerisinde ticaret hacmimizin en kısa zamanda istenilen düzeye geleceğini inanıyorum tekrar saygı ve selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA