Şanlıurfa'da 156 adres karantinaya alındı

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, 156 adreste karantina uygulaması başlatılırken, bir süredir 57 adreste uygulanan karantina uygulaması ise sona erdirildi.

Kurul tarafından alınan kararda, Birecik ilçesinde 12, Bozova ilçesinde 8, Eyyübiye ilçesinde 16, Haliliye ilçesinde 53, Hilvan ilçesinde 2, Karaköprü ilçesinde 49, Siverek ilçesinde 5, Suruç ilçesinde 7 ve Viranşehir ilçesinde 4 olmak üzere toplam 156 farklı adreste karantina tedbiri uygulanırken, Akçakale ilçesinde 1, Ceylanpınar ilçesinde 5, Halfeti ilçesinde 2, Viranşehir ilçesinde 25, Suruç ilçesinde 4, Karaköprü ilçesinde 9, Haliliye ilçesinde 7 ve Eyyübiye İlçesinde 4 olmak üzere toplam 57 farklı adresteki karantina uygulaması ise sona erdirildi.

VATANDAŞLAR KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE ALDIRMIYOR

Öte yandan Şanlıurfa'da, koronavirüs tedbirlerine uyulmaması nedeniyle vaka sayısında artış gözlemlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da korona artışı olan iller arasında saydığı Şanlıurfa'da, bir çok kişi maskesiz dışarı çıkıp, sosyal mesafeyi umursamadan günlük yaşamlarını sürdürüyor.

Son 15 günlük dönemde 1500 ev için karantina tedbiri uygulanan kentte, polis ekipleri ise sosyal mesafe ve nizami maske kullanımını ihlal edenlere cezai işlem uyguluyor. Kentin simgesi olan tarihi çarşılar ve Kasap Pazarı bölgesinde yoğunluk dikkat çekiyor.

''EN ÇOK KORKTUĞUMUZ, TOPLU ALANLAR''

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, salgının başladığı günden itibaren kentte 3 bin adreste karantina uygulandığını söyledi. Son 15 günlük dönemde 1500 adresin karantinaya alındığını dile getiren Erkuş, şöyle konuştu:

“Şanlıurfa halkı geniş ailelerden oluşan bir yapıya sahip. Burada insanların geleneksel eski alışkanlıklarını sürdürmeye devam etmeleri nedeniyle hala aynı sıkıntıları yaşamaktayız. Bunun için toplumumuzun kalabalığın olduğu ortamlardan, taziyelerden, düğünlerden, nişanlardan mümkün olduğu kadar uzak durmaları gerekiyor. Bizim en çok korktuğumuz aslında toplu alanlarda virüsün bulaşmasıdır. Onun için sosyal mesafeyi koruyarak, maskemizi takarak ve dezenfeksiyon kurallarına uyarak yaşamı sürdürmeliyiz. Yeni normalleşme döneminde maske, sosyal mesafe ve hijyen hayatımızın artık bir parçasıdır. Bunlara alışmamız gerekiyor. Şanlıurfa halkıyla el ele vererek bu savaşı kazanacağız. Şanlıurfalılar maskelerine dikkat ederek, kalabalık ortamlardan uzak durarak koronavirüs mücadelesinde sağlıkçılarımıza destek olabilirler.”