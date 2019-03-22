Şanlıurfa Aşevi Derneği’ne 1 milyon ekmek yardımı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfa Aşevi Derneği'nin bir yıllık ekmek ihtiyacı olan 1 milyon ekmekle ilgili yapılan protokol imza törenine katıldı.

Şanlıurfa Aşevi Derneği binasında düzenlenen protokol imza törenine Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ile Dernek Başkanı Ali Topal katıldı. Aşevi Derneğinden yardım alan ailelerin bir yıllık ekmek ihtiyacı olan 1 milyon ekmeğin karşılanmasıyla ilgili hazırlanan protokole taraflar imza atarak, hayırlı olması temennisinde bulundular.

Sosyal mesuliyetin bilinci içerisinde çalışan bir belediye olduklarının belirten Demirkol, "Haliliye Belediyesi olarak 2014 yılında göreve başladığımız günden bugüne Şanlıurfa Aşevi Derneği ile birlikte halkımızın muhtaç kesiminin hizmetindeyiz. Bu anlamda geçmişten bugüne, Şanlıurfa Aşevi Derneğinden faydalanan vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere 5 bin adet koli taktim ettik. Aynı şekilde, 2014 yılından bu tarafa Şanlıurfa Aşevi Derneğine 1 milyon ekmek vermiştik ve şimdi de 1 milyon ekmek dağıtmak üzere bir protokol imzaladık" diye konuştu.

Öte yandan Haliliye Belediyesi tarafından geçen yıllarda da, Şanlıurfa Aşevi Derneği'ne 1 milyon ekmek yardımında bulunmuştu.

Kaynak: İHA