Şanlıurfa Baro başkanı kimdir? Abdullah Öncel kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel, skandal bir olayla gündeme geldi. Yeni Şafak gazetesinin haberine göre Abdullah Öncel baroya kayıtlı stajyer avukat D.A. ile uzun süreli gönül ilişkisi yaşadı. Daha sonra D.A.'nın ayrılmak istediğini ifade etmesinin ardından ısrarını sürdüren genç kadını mesaj yoluyla tacizini sürdürdü. D.A.'nın her seferinde numarasını engellemesine rağmen D.A 100'e yakın numaradan tacizini sürdürdü, bir mesajında ise "Benim param çok, 100 kart aldım, engellesen de bunun önüne geçemezsin" ifadesini kullandı.

TACİZDEN KAÇTI AMA KURTULAMADI

Habere göre Öncel, evine kimlerin gelip gittiğine kadar D.A.’nın özel hayatını adım adım takip etti. D.A. evini değiştirse de Öncel’in tacizinden kurtulamadı. Öte yandan Öncel attığı mesajlarda küfür ve hakaretler savurduğu D.A.’yı stajıyla tehdit etti. Öncel attığı bir mesajında,“ Sizin tüm yaptıklarınıza rağmen staj dosyanızı iptal etmemiştim. Ama bugün yaptığınız bardağı gerçekten taşırdı” dedi.

Öncel farklı bir numaradan attığı mesajda ise şu ifadeleri kullandı:

“D. Hanım telefona cevap verin, ona göre stajınızı iptal edeceğim. Staj iptal olursa bir daha bir yere başvuramazsın”

Hakaret ve tehditlerden usanan kadın, Öncel’e “Savcılığa veriyorum telefonumu, adliyedeyim. Artık seninle devlet uğraşsın, ben tükendim” diye mesaj attı. Öncel ise “Ne yaparsan yap” karşılığını verince D.A., “Tarihte ilk defa cezaevine giren baro başkanı olacaksın” mesajını göndermiş. Öncel baronun resmi Twitter hesabından da D.A.’yı engelledi.

Staj sürecinde alması gereken zorunlu eğitim D.A.’ya bildirilmedi. Adı stajyer avukat listesinde yer almayan D.A., “Şanlıurfa Barosu Staj Eğitim Kurulu” adıyla oluşturulan WhatsApp grubuna da dahil edilmedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

D.A., Öncel hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na “Kişilerin huzur ve sükununu bozma”, “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçlarından suç duyurusunda bulundu. Öncel hakkında ayrıca uzaklaştırma kararı verilmesini de talep eden D.A., şunları kaydetti:

“(..) farklı numaralardan arayıp, huzursuzluk yaratarak ruhsal dinginliğimi bozmaktadır. (..) görevinin verdiği nüfuz sayesinde kendisine makamından dolayı sert müdahalede bulunamadığımı bildiğinden, beni rahatlıkla arayabilmekte, özgürlük alanlarıma, düşünce, kanaat ve davranışlarıma dilediği gibi müdahale etmektedir. (..)”

ŞANLIURFA BARO BAŞKANI KİMDİR? ABDULLAH ÖNCEL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, evli ve 2 çocuk babasıdır. Öncel, baroda görevli bir avukatı taciz ve tehdit etmekle suçlanıyor. Nereli ve kaç yaşında olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

Öncel söz konusu olaya ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yel değirmenleri her geçen gün artıyor, yandaş medyanın yürüttüğü operasyona karşı ayrıntılı basın açıklaması yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarım, saygılarımla."