Şanlıurfa Başsavcısı Önder Yeniçeri kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Nerelerde görev aldı? Ataması gerçekleştirilen Başsavcı Önder Yeniçeri'nin özel yaşamı ve meslek hayatı merak konusu oldu. Bizde sizler için merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

ÖNDER YENİÇERİ KİMDİR?

Evli ve iki çocuk babası olan Önder Yeniçeri,1971 yılında, Manisa'da dünyaya geldi. Aslen Manisalı olan 49 yaşındaki Başsavcı Yeniçeri, ilkokul, ortaokul, lise ve fakülte öğrenimini İzmir'de tamamladı. İngilizce dilini biliyor.

NERELERDE GÖREV ALDI?

Önder Yeniçeri, mesleğe atılmasının ardından sırasıyla Ordu ili, Kabadüz ilçesi Cumhuriyet Savcılığı, Uşak ili Ulubey ilçesi Cumhuriyet Savcılığı, Sivas ili Cumhuriyet Savcılığı, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı ve Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunduktan sonra Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığına ardından Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Şimdi ise gerçekleştirilen atama ile Şanlıurfa Başsavcısı oldu.