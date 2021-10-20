Şanlıurfa Belediyesi'nden şaşırtıcı tanıtım! Squid Game dizisi ilham oldu

Şanlıurfa Belediyesi tarafından arka yüzünde "Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara" notu bulunan kartlar dağıtıldı. Notun altında da irtibat numaraları bulunuyor.

Squid Game’den esinlenilen bu kartların Urfa'da neden dağıtıldığı merak konusu oldu. Bu sorulara cevabı ise Şanlıurfa Belediyesi verdi.

SEBEBİ TEKNOLOJİ KURSLARI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kartların İnovasyon ve Girişim Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde gençlere yönelik teknoloji kurslarına dikkat çekilmesi için dağıtıldığını belirtti. Kurslar içeriği Robotik kodlama, grafik, web yazılımı gibi alanlardan oluşmakta.

EN FAZLA İZLENEN DİZİ

Netflix'te son zamanlarda en fazla izlenen dizi olan Squid Game, birçok alanda gündem konusu oluyor. Dizi uzmanlar tarafından birçok şekilde mercek altına alınıyor. Dizinin konusunda ise para sıkıntısı bulunan yüzlerce kişi çocuk oyunları yarışmalarına katılmaları için davet alıyorlar.

Oldukça yüksek bir ödül kazanma ihtimaline karşın diğer taraftan yarışmacılar için ölüm riski de bulunuyor.