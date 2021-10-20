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  3. Şanlıurfa Belediyesi'nden tanıtımı sosyal medyayı salladı! Squid Game dizisi ilham oldu: Başka yollar arama bizi ara

Şanlıurfa Belediyesi'nden tanıtımı sosyal medyayı salladı! Squid Game dizisi ilham oldu: Başka yollar arama bizi ara

Şanlıurfa Belediyesi dünya çapında izlenme rekorları kıran 'Squid Game' isimli Güney Kore dizisinden ilham aldı. Dizide oyuna davet için kullanılan kartların benzerini yapan belediye kartların dağıtımına başladı.

Şanlıurfa Belediyesi'nden tanıtımı sosyal medyayı salladı! Squid Game dizisi ilham oldu: Başka yollar arama bizi ara

Şanlıurfa Belediyesi tarafından arka yüzünde "Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara" notu bulunan kartlar dağıtıldı. Notun altında da irtibat numaraları bulunuyor. 

Squid Game’den esinlenilen bu kartların Urfa'da neden dağıtıldığı merak konusu oldu. Bu sorulara cevabı ise Şanlıurfa Belediyesi verdi. 

Şanlıurfa Belediyesi'nden şaşırtıcı tanıtım! Squid Game dizisi ilham oldu

SEBEBİ TEKNOLOJİ KURSLARI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kartların İnovasyon ve Girişim Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde gençlere yönelik teknoloji kurslarına dikkat çekilmesi için dağıtıldığını belirtti. Kurslar içeriği Robotik kodlama, grafik, web yazılımı gibi alanlardan oluşmakta. 

Şanlıurfa Belediyesi'nden şaşırtıcı tanıtım! Squid Game dizisi ilham oldu

EN FAZLA İZLENEN DİZİ

Netflix'te son zamanlarda en fazla izlenen dizi olan Squid Game, birçok alanda gündem konusu oluyor. Dizi uzmanlar tarafından birçok şekilde mercek altına alınıyor. Dizinin konusunda ise para sıkıntısı bulunan yüzlerce kişi çocuk oyunları yarışmalarına katılmaları için davet alıyorlar. 

Şanlıurfa Belediyesi'nden şaşırtıcı tanıtım! Squid Game dizisi ilham oldu

Oldukça yüksek bir ödül kazanma ihtimaline karşın diğer taraftan yarışmacılar için ölüm riski de bulunuyor.

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