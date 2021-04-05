Şanlıurfa Birecik Nüfusu 2020 - 2021 |  Birecik İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Şanlıurfa Birecik Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Şanlıurfa Birecik nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Şanlıurfa Birecik Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Birecik ilçesinin bağlı bulunduğu Şanlıurfa ilinde 2 milyon 115 bin 256 kişi yaşamaktadır. Şanlıurfa ili 19 bin 242 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 866 (km²) si Birecik ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Şanlıurfa Birecik nüfusu 95 bin 683 kişidir.

Şanlıurfa Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 115,256 kişidir.

Birecik İlçe Nüfusu Kaçtır?

95,683 kişidir.

Şanlıurfa Birecik Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 5,8 olarak gerçekleşmiştir.

Birecik İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 37,982758 Enlem : 37,982758

Birecik İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Şanlıurfa iline bağlı bulunan Birecik ilçesinin telefon alan kodu 0 414 şeklinde başlamaktadır.

Birecik ilçesinin bağlı olduğu Şanlıurfa İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Birecik ilçesinin bağlı olduğu il olan Şanlıurfa ilinin plaka kodu 63 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020