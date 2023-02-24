Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi

Ülkemizde yaşanan 11 ili kapsayan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından o illerin belediye başkanları merak edilerek araştırılmaya başlandı. O illerden bir tanesi de Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül. Peki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? İşte Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün biyografisi. Detaylar haberimizde.