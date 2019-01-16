Şanlıurfa kültürüne katkı sunacak bir yayın daha

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eğitimci Yazar Adil Saraç'ın 5 yıllık araştırması sonucu oluşturduğu "Urfaca, Urfalıca" adlı Ansiklopedik Sözlük ve Urfa Kültürü kitabını okuyucularla buluşturdu.

Şanlıurfa şehir merkezi ile birlikte 13 ilçenin tümünde eğitim ve kültürel yönde çalışmalar gerçekleştiren büyükşehir belediyesi, kütüphane oluşturma, deneme sınavları gerçekleştirme, gençlik buluşmaları düzenleme ve her yaştan öğrenciler için eğitim yayınları dağıtımı gibi faaliyetlerini sürdürürken bu alandaki yayınlara da ağırlık vermeye devam ediyor. Özellikle son yıllarda eğitim ve kültürel alanda bir çok yayını hayata geçirerek Şanlıurfa için arşiv niteliği taşıyan birbirinden değerli kaynakları şehre kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bu kez eğitimci yazar Adil Saraç'ın 5 yıllık araştırması sonucu oluşturduğu "Urfaca, Urfalıca" adlı kitabının basımını gerçekleştirdi.

Kitabın tanıtım toplantısı düzenlendi

6 ciltten oluşan çalışmanın tanıtım toplantısı için sevenleri ile bir araya gelen Eğitimci Yazar Adil Saraç, mutlu olduğunu söyledi. Tanıtım toplantısına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Metin Çadırcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Murat Müjdeci, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, Kent Konseyi Başkanı Erkan Sözen, Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Sarmış'ın yanı sıra STK temsilcileri, yazarlar, şairler ve öğrenciler katıldı.

"Şanlıurfa için önemli bir eser"

Buluşmada tüm katılımcıları selamlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Metin Çadırcı, kurumsal olarak eğitim ve kültür yayınlarına önem verdiklerini söyledi. Çadırcı, "Şanlıurfa kültürünün kendine özel bir yapısı var. Bunun bilincinde olan büyükşehir belediyesi olarak kültürümüzün gelecek nesillere taşınması adına bir çok çalışma yürütüyoruz. İşte bu uygulama çerçevesinde Adil Saraç hocamızın bu önemli çalışmasına katkı sunduğumuz için de mutluyuz. Şanlıurfa için böylesine bir eseri kazandıran hocamıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

"Kültürlerini koruyamayan toplumlar yok olmaya mahkumdur"

Ardından bir konuşma gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar ise Adil Saraç'ın Şanlıurfa eğitimine büyük katkılar sunduğunu belirterek kültürlerin şehir kimliği üzerindeki yapısını anlattı.

Açar, "Kökü binlerce yıllık tarihe dayanan, bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış Şanlıurfa sahip olduğu değerler ile önemli bir mirasa ev sahipliği yapmaktadır. Bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak bizim için hayati bir öneme haizdir. Bugün İslam coğrafyası ve Türkiye büyük bir emperyalist saldırı ile karşı karşıyadır ve en büyük tehlike kültür emperyalizmidir. Kendi kültürünü koruyamayan toplumlar yok olmaya mahkumdur. Bizler kendi kültürümüzü yaşayarak ve gelecek kuşaklara aktararak sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Kültürümüze yönelik çalışmalarından ve böylesi bir eser meydana getirdiğinden dolayı M. Adil Saraç hocamıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Urfa bizim için bir aşktır"

Son olarak kitabı ile ilgili katılımcılara bilgiler aktaran Eğitimci Yazar Adil Saraç ise, "Urfa bizim için bir aşktır, yaşamdır, öyküdür. Bizzat hayatın kendisidir. Urfa birçok medeniyetten beslenmiş, bu medeniyetlerin kültüründen süzülmüş bir şehirdir. Bu süreç içerisinde kendi kültürünü, dilini oluşturmuş bir şehirdir. Ama maalesef bu kültür ve dil gün geçtikçe eriyor. Bazıları bu kültürü, dili "İsotçu Kültürü", " Beyaz Urfalı Kültürü" diye horluyor. Bu kültürü, dili horladığınız zaman elinizde ne kalıyor? Çocuklarınıza aktaracak ne kalıyor? Köklerinizin Urfalı olduğu ne ile belli olacak? En önemlisi TV ile yayılan global ve emperyal kültürün karşısında ne ile duracaksınız. İşte dil ve kültür global ve emperyal kültürün karşısında en büyük dayanak noktasıdır" ifadelerini kullandı.

Buluşma Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Metin Çadırcı'nın Adil Saraç'a plaket sunması ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA