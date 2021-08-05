Şanlıurfa maske takmayan hasta yakınları, hastane çalışanlarını darp etti: 9 yaralı

Edinilen bilgilere göre Birecik Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında maske takmama nedeniyle tartışma yaşandı. Daha sonra tartışmaya dönüşen kavgada hastanenin 7 özel güvenlik görevlisi, 1 temizlik çalışanı ile 1 röntgen teknisyeni olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Kavganın ihbar edilmesi üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

HASTANEDE MADDİ HASAR OLUŞTU

Yaralılar, hastanede tedavi altına alınırken kavga sırasında hastanenin camları ve eşyaları hasar gördü.

Polis ekipleri, kavgaya karışanların tespit etmek için çalışma başlatırken Birecik Devlet Hastanesi Başhekim Mürsel Koçer, gazetecilere, hastaneye maskesiz girmek isteyen bazı vatandaşlar ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandığını söyledi.

"SAĞLIK PERSONELLERİMİZİN MOTİVASYONU KAYBOLMUŞTUR"

Hastane çalışanlarının görevlerini özverili bir şekilde yerine getirmeye çalıştığını belirten Koçer, yaşanan arbedede 9 çalışanın yaralandığını ifade ederek, "Bu salgın döneminde özveri ile görevlerini yerine getiren sağlık görevlilerimizin moral ve motivasyonları kaybolmuştur. Yaralı çalışanlarımız hastanede tedavi altına aldık. " dedi.

"GECEMİZİ GÜNDÜMÜZE KATAN SAĞLIK PERSONELİYİZ"

Yaşanan olay yargıya intikal ettiğini kaydeden Koçer," Taktir yüce Türk yargısınındır. Personellerimi bu hale getirenleri kınıyorum. Bizler sizler için buradayız sizin için gecemizi gündüzümüzü katmışız. Bizler vatandaşımız için gecemizi gündüze katan sağlık personeliyiz. Vatandaşlarımızdan gerekli duyarlılığı beklemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Kamu Hastane Birliği Başkanı Faruk Günak ile Başhekim Koçer, tedavi gören hastane personelini ziyaret etti.