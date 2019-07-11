Şanlıurfa Piazza’da çizgi film kahramanları buluşuyor

Şanlıurfa'da çizgi film kahramanları İbi ve Tosi'den sonra bu kez Doru ve arkadaşları Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde buluşuyor.

Çocukların yaz tatilini birbirinden eğlenceli olmasının yanı sıra eğitici ve öğretici etkinliklerle geçirmesi için bir dizi program hazırlayan Piazza, İbi ve Tosi'yi konuk etti. Sevilen çizgi film kahramanları etkinlik alanını dolduran binlerce çocuğa unutulmaz tatil anıları yaşattı. Çocuklar gönüllerince eğlenirken, aileleri de onların mutluluklarına ortak oldu.

Doru 14. Temmuz'a kadar Piazza'da

İbi ve Tosi'den sonra bu kez yine sevilen çizgi film kahramanı Doru ve arkadaşları, Şanlıurfalı çocuklarla buluştu. AVM, 14 Temmuz'a kadar eğlence dolu anlar yaşatmaya devam edecek olan Doru, çocuklara aynı zamanda eğitici ve öğretici bilgiler de aktarıyor. Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimleri açısından son derece faydalı bilgilerle donatılacağı etkinlikte, sevilen çizgi film karakteri Doru, her gün saat 14.00, 16.00 ve 18.00'de seanslar halinde çocuklarla buluşacak. Şarkı, oyun ve sürprizlerle dolu aktivitelerle eğlenceye doyuracak olan çizgi film kahramanları, şovlarının ardından çocuklarla sohbet edecekler. Çocuklar, televizyonlarda ilgiyle izledikleri kahramanlarla fotoğraf çektirme imkanı da bulacak.

Etkinliklere, Piazza Club formunu dolduran tüm ziyaretçilerin çocukları ücretsiz katılıyor.

Kaynak: İHA