Şanlıurfa Piazza’da Lego Festivali başladı

Yeni eğitim öğretim yılı için geriye sayım başlarken, Şanlıurfalı çocuklar Piazza'nın Lego Festivali'nde buluşuyor.

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, küçük ziyaretçilerini Lego Festivali'nde buluşturuyor. Çocukların yaz tatilini hem eğlenceli hem eğitici faaliyetlerle geçirmesi için art arda etkinlik düzenleyen Şanlıurfa Piazza, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde bu kez küçük ziyaretçilerini Legoların renkli dünyasında yolculuğa çıkarmaya başladı.

AVM'de 8 Eylül tarihine kadar her gün 13.00 ile 20.00 saatleri arasında gerçekleşecek Lego Festivali, minik ziyaretçilere hem eğlenceli hem öğretici deneyim yaşatacak. Etkinlik alanında binlerce Lego parçasını birleştirerek, hayallerini, duygu ve düşüncelerini yansıtan çocuklar, yaşıtları ile hem eğlenip hem de paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kaynak: İHA