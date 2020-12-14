Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü şoför alımı | Başvurular ne zaman, nasıl yapılacak? Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü şoför alımı başvuru şartları neler?

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü 13 ilçedeki filyasyon ekibinde görev almak üzere şoför alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde yapılacak alımlarda yaş sınırının olmadığı belirtildi. Fakat başvuracak kişilerde ehliyet şartı aranıyor. Peki Başvurular ne zaman, nasıl yapılacak? İşte Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü şoför alımı başvuru şartları neler?

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ve İşkur işbirliğinde Sağlık Müdürlükleri bünyesinde Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında filyasyon ekibinde çalıştırılmak üzere şoför alımı yapacağı öğrenildi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Başvuruların 14.12.2020 Pazartesi başlayıp 15.12.2020 olarak 2 gün süreceği ifade edildi. Öte yandan Korona virüs kurallarına bianen oluşacak kalabalığın oluşturacağı risk göze alınarak başvuruların İşkur sitesinden online yapılacağı açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru koşullarında yaş sınırının olmadığı, Ehliyet şartının arandığı öğrenildi. Başvuru sonuçları noter kurası sonrası açıklanacak.