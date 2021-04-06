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Şanlıurfa silah kaçakçılarına darbe! Uzun namlulu silahları ahırlara saklamışlar

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda, toprağa gömülü halde ve ahırda saklamış uzun namlulu silahlar ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa silah kaçakçılarına darbe! Uzun namlulu silahları ahırlara saklamışlar

Şanlıurfa'da jandarmanın silah kaçakçılığı operasyonunda toprağa gömülü halde ve ahırda uzun namlulu silahlar ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

DRONE DESTEKLİ OPERASYON

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Üçkuyu Mahallesi'ndeki bazı adreslerde ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen drone destekli operasyonda, çok sayıda uzun namlulu silah ve tabancalar ile bu silahlara ait yüzlerce mermi ele geçirildi. Olayda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolleri sonrası ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Olayla İlgili soruşturma sürüyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa silah kaçakçılarına darbe! Uzun namlulu silahları ahırlara saklamışlar

Şanlıurfa silah kaçakçılarına darbe! Uzun namlulu silahları ahırlara saklamışlar

Şanlıurfa silah kaçakçılarına darbe! Uzun namlulu silahları ahırlara saklamışlar

Şanlıurfa silah kaçakçılarına darbe! Uzun namlulu silahları ahırlara saklamışlar

Şanlıurfa silah kaçakçılarına darbe! Uzun namlulu silahları ahırlara saklamışlar

Şanlıurfa silah kaçakçılarına darbe! Uzun namlulu silahları ahırlara saklamışlar

Şanlıurfa silah kaçakçılarına darbe! Uzun namlulu silahları ahırlara saklamışlar

Şanlıurfa silah kaçakçılarına darbe! Uzun namlulu silahları ahırlara saklamışlar

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