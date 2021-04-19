Şanlıurfa Suruç Belediyesi Başkanı kimdir? Kenan Aktaş kimdir? Kaç yaşında? Nerelidir?

Şanlıurfa'nın Suruç Belediyesi Başkanı Kenan Aktaş'ın hayatı, görev yerleri ve merak ettiğiniz her şeye haberimizde yer verdik.

ŞANLIURFA SURUÇ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR? KENAN AKTAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİDİR?

Kenan Aktaş, Diyarbakır’ın Çüngüş İlçesi’nde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladıktan sonra 2006 yılında Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2009 yılında açılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Kütahya Kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği görevine geçiş yaptı.

Sırasıyla Karaman İlinde teftiş stajı ve Kırşehir’in Kaman İlçesinde Kaymakam refikliği stajlarını tamamladıktan sonra, Rize İkizdere ve Trabzon Hayrat İlçelerinde Kaymakam vekilliği yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından yurt dışı stajı için gönderildiği ABD’de bir yıl eğitim aldı. Bu süre zarfında ABD’de Kamu yönetimi üzerine inceleme ve araştırmalarda bulundu. Yurda dönen Aktaş, Afyonkarahisar Çobanlar Kaymakamlığı görevinin ardından, İçişleri Bakanlığının 2014/1032 sayılı Kararıyla Çorum Ortaköy Kaymakamlığı yaptı. İçişleri Bakanlığının 2016/861 sayılı atama kararnamesi ile 01.12.2016 tarihinde Mazgirt Kaymakamı ve Son olarak 07.08.2019 tarihli ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Suruç Kaymakamlığına atanarak görevine başlamıştır. Öte yandan Suruç Belediyesi Başkan Vekilliği görevini de yürütmektedir.

Evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.