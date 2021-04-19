Şanlıurfa Suruç Belediyesi hangi partinin? Belediye başkanı kim?

İçişleri Bakanlığı hizmet pasaportu kullanarak yurt dışına çıkan ve dönmeyen kişilerin olması üzerine bu kişileri gönderen belediyeler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bu belediyeler arasında yer alan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Belediyesinin hangi parti tarafından yönetildiği merak konusu oldu.

ŞANLIURFA SURUÇ BELEDİYESİ HANGİ PARTİNİN?

2019 yılında yapılan yerel seçimler sonucu Şanlıurfa'nın Suruç Belediyesini HDP'li Hatice Çevik kazanmıştır. Ancak terör soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hatice Çevik görevinden uzaklaştırılmıştır ve yerine İçişleri Bakanlığı tarafından Kenan Aktaş başkan vekili olarak görevlendirilmiştir.

ŞANLIURFA SURUÇ BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi belediyesinin başkanı Kenan Aktaş'tır.

Şanlıurfa Suruç Belediyesi Başkanı kimdir? Kenan Aktaş kimdir? Kaç yaşında? Nerelidir?