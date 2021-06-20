Şanlıurfa Suruç'ta akraba aileler arasında arazi suyu sulama kavgası: 2 ölü, 8 yaralı

Alınan bilgilere göre olay Suruç ilçesine bağlı Akören kırsal Mahallesi Yalnızdam Sokak'ta gerçekleşti. Akraba olduğu iddia edilen Gök ve Gülek aileleri arasında arazi sulama suyu nedeniyle tartışma sürdü. Daha sonra tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgaya görenler durumu güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerine bildirdi.

2 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığı kavga sonrası sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiler.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından mahalleye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken hastanelerde ise polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.