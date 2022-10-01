Şanlıurfa Suruç'ta yürekler ağza geldi! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Alınan bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Suruç mevkisinde meydana geldi.

Şanlıurfa Suruç'ta yürekler ağza geldi! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Batman'dan yola çıkarak Antalya'ya giden ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 41 BN 778 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Şanlıurfa Suruç'ta yürekler ağza geldi! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa Suruç'ta yürekler ağza geldi! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

YARALILAR OTOBÜSTEN ÇIKARILDI

Yaralılar, ekiplerin çalışması sonucu otobüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 25 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şanlıurfa Suruç'ta yürekler ağza geldi! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

OTOBÜSE ÇARPMAMAYA ÇALIŞAN KAMYONET DE DEVRİLDİ

Öte yandan, bölgede saman yüklü 34 BLD 224 plakalı bir kamyonet de yolcu otobüsüne çapmamak için devrildi, sürücüsü yaralandı.

Şanlıurfa Suruç'ta yürekler ağza geldi! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

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