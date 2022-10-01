Şanlıurfa Suruç'ta yürekler ağza geldi! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Suruç mevkisinde meydana geldi.
Batman'dan yola çıkarak Antalya'ya giden ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 41 BN 778 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR OTOBÜSTEN ÇIKARILDI
Yaralılar, ekiplerin çalışması sonucu otobüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 25 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
OTOBÜSE ÇARPMAMAYA ÇALIŞAN KAMYONET DE DEVRİLDİ
Öte yandan, bölgede saman yüklü 34 BLD 224 plakalı bir kamyonet de yolcu otobüsüne çapmamak için devrildi, sürücüsü yaralandı.