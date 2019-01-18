Şanlıurfa Teknokent Mentorluk Eğitimleri sertifika töreni yapıldı

Şanlıurfa Teknokent ile Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen ve Üniversite Sanayi İşbirliği (ÜSİM) bünyesinde düzenlenen mentorluk eğitimi, sertifika töreniyle sona erdi.

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi toplantı salonunda yapılan toplantıya, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Şanlıurfa Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Zafer Aydın, TKDK Şanlıurfa İl Koordinatörü Dr. Sadık Yetim, Kamu kurum temsilcileri ve eğitimi başarıyla tamamlayan mentorler katıldı. Sertifika programının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde hem araştırmadan hem de Teknokent'ten sorumlu rektör yardımcısı olarak görev yaptığını belirterek, "Ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacağını düşündüğüm üniversite-sanayi işbirliğine özel önem veriyorum. Ülkemizin en önemli sorunu kalifiye eleman sıkıntısıdır. Bunu çözmemiz lazım. Her platformda söylüyorum; hocalarımızın, girişimcilerimizin ve gençlerimizin çok iyi yetişmesi ve sanayi ile iç içe olmaları lazım. Bunun için de eğitim şarttır" dedi.

Eğitime katılarak sertifika almayı hak kazanan mentorleri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Çelik, programı düzenleyen üniversite ekibini ve dışarıdan gelerek mentorluk eğitimi veren hocaları kutladığını söyledi. Rektör Çelik ayrıca Şanlıurfa'nın gelişimine ciddi katkılar sağlayabilecek böyle programları çeşitlendirerek ilimizin kalkınması yönünde daha somut adımlar atacaklarını dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Harran Üniversitesi akademisyenleri ve Egesys Ar-Ge İnovasyon proje destek merkezi yöneticileri Haluk Gökmen ve Serap Gökmen tarafından eğitilen mentorlerin sertifikaları dağıtıldı.

Kaynak: İHA