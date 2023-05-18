Şanlıurfa, temiz ve kaliteli suya kavuşuyor

Şanlıurfa genelinde vatandaşlara arıtılmış su sağlamak adına ilçelerde içme suyu arıtma tesisi çalışması başlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Siverek, Hilvan, Birecik, Halfeti, Viranşehir ve Suruç ilçelerinde tesis ve ana isale hattı çalışmalarını sürdürüyor.

BİRÇOK İLÇEDEKİ TESİSLERİN BİR AN ÖNCE BİTİRİLİP HİZMETE SUNULMASI BEKLENİYOR

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'nün Şanlıurfa'daki vatandaşları temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak için hedeflediği içme suyu arıtma tesislerinde idari ve kontrol binası, debimetre odası, kimya, klor, jeneratör binası, ısı merkezi ve filtre odası, hızlı ve yavaş karıştırıcı durultucu flokülasyon yapısı, kum filtre, temiz su deposu, çamur yoğunlaştırma yapısı, foseptik yapısı gibi bölümler yer alacak. Tesislerde ayrıca periyodik olarak su analizleri ve kontrolleri de yapılacak. Hilvan ilçesindeki tesiste ise 20 bin 422 metrekarelik alana sahip olan içme suyu arıtma tesisi günlük 15 bin 000 metreküp ham suyu arıtarak günde 15 bin ton suyu içmeye hazır hale getirecek ve ilçe halkına arıtılmış, temiz ve sağlıklı içme suyu sunulmuş olacak. Diğer ilçelerdeki tesislerin bir an önce bitirilip hizmete sunulması adına inşaat çalışmaları devam ediyor.

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