Şanlıurfa ters yönden gelen minibüs, otomobille çarpıştı: Mustafa Aci hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ters yönden gelen minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Mustafa Aci hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Mustafa Aci yönetimindeki 01 ADM 985 plakalı otomobil, Akçakale-TOKİ Çevre Yolu'nun 8. kilometresinde ters yönden gelen Ahmet Ataş yönetimindeki 80 ABM 131 minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın ihbar edilmesi sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede otomobil sürücüsü Aci'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada, yaralanan 17 kişi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Minibüstekilerin tarım işçisi olduğu öğrenildi.