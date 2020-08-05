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Şanlıurfa Valiliği açıkladı! Koronavirüs yasakları bir ay daha uzatıldı

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında daha önce getirilen yasakların bir ay daha uzatıldığı belirtildi.

Şanlıurfa Valiliği açıkladı! Koronavirüs yasakları bir ay daha uzatıldı

Şanlıurfa Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan yasak kararlarının bir ay daha uzatıldığını duyurdu.

TÜM AÇIK ALAN ETKİNLİKLERİ YASAKLANDI

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklama ile yapılması muhtemel tüm açık alan etkinliklerinin yasaklandığı bildirildi.

YASAĞIN GEÇERLİ OLDUĞU TARİHLER

Valilikten yapılan açıklamada yasağın geçerli olacağı tarihler de belirtildi.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada yasağın 07.08.2020 saat 00.01'den 05.09.2020 saat 23.59'a kadar 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerde uygulanacağı kaydedildi.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının web sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında paylaştığı, güncel verilere göre, bugün 53 bin 842 koronavirüs testi yapıldı, 1178 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, 1015 kişi iyileşti. Koronavirüs tedavisi tamamlananların sayısı ise 219 bin 506 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 27 bin 308, vaka sayısı 236 bin 112, vefat sayısı 5 bin 784 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,4 oldu

Berkem Temizel
Gece Editörü


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