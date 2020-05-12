Şanlıurfa Valiliğinden "sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti" açıklaması:

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliği, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler kapsamında Şanlıurfa'ya giriş-çıkış kısıtlamasının 11 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'ten itibaren kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede ilimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından da muaf tutulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA