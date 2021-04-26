Şanlıurfa Valisi kendi aracıyla esnafı ziyarete giderek sürpriz yaptı

Yenişehir Mahallesi, Uçaksavar Kavşağı, Atatürk Bulvarı, Haşimiye Meydanı, Açıksu Caddesi ve Karaköprü güzergahlarını takip ederek gördüğü vatandaşlarla sohbet edip, esnafı ziyaret eden Vali Erin, kuzeybatı çevre yolunda da incelemelerde bulundu.

Açıksu mevkiindeki bahçelerinde çalışan vatandaşları da ziyaret eden Vali Erin, sohbet ederek hayırlı çalışmalar dileyip ramazanlarını tebrik etti. Vali Erin, gezisi sırasında ziyaret ettiği vatandaşları pandemi kuralları konusunda da uyarmayı ihmal etmedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI