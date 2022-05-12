Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Şanlıurfa Valisi olarak atanan Salih Ayhan vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Salih Ayhan biyografisi...

SALİH AYHAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? SALİH AYHAN BİYOGRAFİSİ

Salih Ayhan 1976 yılında Baburtta doğmuştur. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü´nde mezun olmuştur. Yüksek lisansını ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü´nde tamamlamıştır. 2004 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak göreve başlamıştır. Çatalpınar, Yakakent, Azdavay, Altınyayla, Şarkışla Kaymakam vekillikleri, Divriği ilçesinde Kaymakamlık görevleri yaptı. 19 Ekim 2016 tarihinde atandığı Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini yürütürken, 2018/202 sayılı Valiler Kararnamesi ile Sivas Valiliğine atandı.

12 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şanlıurfa Valisi olarak atandı.