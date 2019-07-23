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  3. Şanlıurfa Valisi Suriye’den atılan roketle yaralananları ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Suriye’den atılan roketle yaralananları ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ceylanpınar ilçesinde PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Resulayn kentinden atılan roketin bir eve isabet etmesi sonucu yaralananları hastanede ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Suriye’den atılan roketle yaralananları ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ceylanpınar ilçesinde PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Resulayn kentinden atılan roketin bir eve isabet etmesi sonucu yaralananları hastanede ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Resulayn kentinden atılan 2 roket ile ilgili incelemede bulunmak üzere Ceylanpınar ilçesine gitti. Burada güvenlik güçlerinden bilgi alan Vali Erin, hastanedeki yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Gece saat 21.00 sıralarında PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'nin Resulayn kentinden atılan 2 roketten birinin bir eve isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştı.

Şanlıurfa Valisi Suriye’den atılan roketle yaralananları ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Suriye’den atılan roketle yaralananları ziyaret etti

Kaynak: İHA

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