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Şanlıurfa Valisinden örnek hareket

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, vaka sayısının artmasını gerekçe göstererek tebdili kıyafetle denetime çıktı. Gözlük ve şapkayla hastaneleri gezen Vali, eksikleri yerinde tespit ederek vatandaşları uyardı.

Şanlıurfa Valisinden örnek hareket

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, örnek gösterilecek bir harekete imza attı. Vaka sayısının artması nedeniyle tebdili kıyafetle hastaneleri gezerek eksikleri yerinde tespit etmek istedi. Gözlük ve şapkayla gezintiye çıkan Erin, hastanelerde hasta gibi dolaşarak çalışanları ve işleyişi takip etti. 

Şanlıurfa Valisinden örnek hareket

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler dahilinde en fazla vaka olan 5 şehir arasında yer alan Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüsün bu kadar yayılmasının sebebini tespit etmek isteyen Şanlıurda Valisi Abdullah Erin, kimliğini gizleyerek hastanelerde gezdi. Şapka ve gözlük takan valinin yüzünü örten maskenin de olması sebebiyle vatandaş ve memurlar kendisini tanımadı. Gittiği hastanelerde ve pandemi acil servislerinde kenarda oturarak işleyişi ve çalışanları takip eden valinin bu hareketi takdir topladı. 

Şanlıurfa Valisinden örnek hareket

Berna Akkaya
Editör


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