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  3. Şanlıurfa Viranşehir'de akraba iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa Viranşehir'de akraba iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba olan iki grup arasında tartışma sonrası çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa Viranşehir'de akraba iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay Kırsal Karakuzu Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.  Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Kavgada yaralanan 6 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan A.K. ve A.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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