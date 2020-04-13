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Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 3 binadaki karantina uygulaması sona erdi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir mahalle ve 3 binadaki karantina uygulaması sona erdi. Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, Eyyübiye ilçesi kırsalındaki Kubacık Mahallesi ile merkez Haliliye ilçesindeki 3 binada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinanın...

Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 3 binadaki karantina uygulaması sona erdi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir mahalle ve 3 binadaki karantina uygulaması sona erdi.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, Eyyübiye ilçesi kırsalındaki Kubacık Mahallesi ile merkez Haliliye ilçesindeki 3 binada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinanın sona erdiği belirtildi.



Kaynak: AA




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